ROLLHUB מחיר היום

מחיר ROLLHUB (RHUB) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001791, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RHUB ל USD הוא $ 0.0001791 לכל RHUB.

ROLLHUB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 179,104, עם היצע במחזור של 1000.00M RHUB. ב‑24 השעות האחרונות, RHUB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00053684, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00012999.

ביצועים לטווח קצר, RHUB נע ב -- בשעה האחרונה ו -16.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ROLLHUB (RHUB) מידע שוק

שווי שוק $ 179.10K$ 179.10K $ 179.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 179.10K$ 179.10K $ 179.10K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,960.067986 999,998,960.067986 999,998,960.067986

שווי השוק הנוכחי של ROLLHUB הוא $ 179.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RHUB הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998960.067986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 179.10K.