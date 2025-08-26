RNA (RNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.66% שינוי מחיר (1D) -2.43% שינוי מחיר (7D) +11.36% שינוי מחיר (7D) +11.36%

RNA (RNA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RNA השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, -2.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RNA (RNA) מידע שוק

שווי שוק $ 131.26K$ 131.26K $ 131.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 131.26K$ 131.26K $ 131.26K אספקת מחזור 42,008.17T 42,008.17T 42,008.17T אספקה כוללת 4.200816911178898e+16 4.200816911178898e+16 4.200816911178898e+16

שווי השוק הנוכחי של RNA הוא $ 131.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RNA הוא 42,008.17T, עם היצע כולל של 4.200816911178898e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.26K.