RMRK (RMRK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04724095 $ 0.04724095 $ 0.04724095 24 שעות נמוך $ 0.052306 $ 0.052306 $ 0.052306 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04724095$ 0.04724095 $ 0.04724095 גבוה 24 שעות $ 0.052306$ 0.052306 $ 0.052306 שיא כל הזמנים $ 66.22$ 66.22 $ 66.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01700738$ 0.01700738 $ 0.01700738 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.73% שינוי מחיר (1D) -4.86% שינוי מחיר (7D) +33.14% שינוי מחיר (7D) +33.14%

RMRK (RMRK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04966061. במהלך 24 השעות האחרונות, RMRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04724095 לבין שיא של $ 0.052306, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RMRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 66.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01700738.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RMRK השתנה ב +3.73% במהלך השעה האחרונה, -4.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+33.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RMRK (RMRK) מידע שוק

שווי שוק $ 448.63K$ 448.63K $ 448.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 496.61K$ 496.61K $ 496.61K אספקת מחזור 9.03M 9.03M 9.03M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RMRK הוא $ 448.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RMRK הוא 9.03M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 496.61K.