RioDeFi (RFUEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00147959 $ 0.00147959 $ 0.00147959 24 שעות נמוך $ 0.00165437 $ 0.00165437 $ 0.00165437 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00147959$ 0.00147959 $ 0.00147959 גבוה 24 שעות $ 0.00165437$ 0.00165437 $ 0.00165437 שיא כל הזמנים $ 0.260951$ 0.260951 $ 0.260951 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +6.62% שינוי מחיר (1D) +1.13% שינוי מחיר (7D) +11.90% שינוי מחיר (7D) +11.90%

RioDeFi (RFUEL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00163242. במהלך 24 השעות האחרונות, RFUEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00147959 לבין שיא של $ 0.00165437, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RFUELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.260951, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RFUEL השתנה ב +6.62% במהלך השעה האחרונה, +1.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RioDeFi (RFUEL) מידע שוק

שווי שוק $ 345.90K$ 345.90K $ 345.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 551.52K$ 551.52K $ 551.52K אספקת מחזור 224.54M 224.54M 224.54M אספקה כוללת 358,029,580.0 358,029,580.0 358,029,580.0

שווי השוק הנוכחי של RioDeFi הוא $ 345.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RFUEL הוא 224.54M, עם היצע כולל של 358029580.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 551.52K.