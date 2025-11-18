Ringfence מחיר היום

מחיר Ringfence (RING) בזמן אמת היום הוא $ 0.0007657, עם שינוי של 25.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RING ל USD הוא $ 0.0007657 לכל RING.

Ringfence כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,289, עם היצע במחזור של 51.35M RING. ב‑24 השעות האחרונות, RING סחר בין $ 0.00073061 (נמוך) ל $ 0.00105856 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00631812, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00048735.

ביצועים לטווח קצר, RING נע ב -2.13% בשעה האחרונה ו -44.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ringfence (RING) מידע שוק

שווי שוק $ 39.29K$ 39.29K $ 39.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 765.12K$ 765.12K $ 765.12K אספקת מחזור 51.35M 51.35M 51.35M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

