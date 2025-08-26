Rewardable (REWARD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.611392$ 0.611392 $ 0.611392 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.63% שינוי מחיר (1D) -27.60% שינוי מחיר (7D) +1,435.73% שינוי מחיר (7D) +1,435.73%

Rewardable (REWARD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REWARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REWARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.611392, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REWARD השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -27.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1,435.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rewardable (REWARD) מידע שוק

שווי שוק $ 53.13K$ 53.13K $ 53.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 214.41K$ 214.41K $ 214.41K אספקת מחזור 247.79M 247.79M 247.79M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rewardable הוא $ 53.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REWARD הוא 247.79M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 214.41K.