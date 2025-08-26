Revomon (REVO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01938158 גבוה 24 שעות $ 0.02012188 שיא כל הזמנים $ 0.168708 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00518872 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.92% שינוי מחיר (1D) -1.55% שינוי מחיר (7D) +6.33%

Revomon (REVO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01979948. במהלך 24 השעות האחרונות, REVO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01938158 לבין שיא של $ 0.02012188, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REVOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.168708, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00518872.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REVO השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -1.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Revomon (REVO) מידע שוק

שווי שוק $ 595.96K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 894.64K אספקת מחזור 30.64M אספקה כוללת 46,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Revomon הוא $ 595.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REVO הוא 30.64M, עם היצע כולל של 46000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 894.64K.