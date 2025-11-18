reterd מחיר היום

מחיר reterd (RETERD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00007613, עם שינוי של 3.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RETERD ל USD הוא $ 0.00007613 לכל RETERD.

reterd כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 76,537, עם היצע במחזור של 999.74M RETERD. ב‑24 השעות האחרונות, RETERD סחר בין $ 0.00007182 (נמוך) ל $ 0.000081 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00098339, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005032.

ביצועים לטווח קצר, RETERD נע ב -0.24% בשעה האחרונה ו -37.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

reterd (RETERD) מידע שוק

שווי שוק $ 76.54K$ 76.54K $ 76.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.54K$ 76.54K $ 76.54K אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,737,484.195234 999,737,484.195234 999,737,484.195234

שווי השוק הנוכחי של reterd הוא $ 76.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETERD הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999737484.195234. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.54K.