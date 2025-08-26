Resolv USR (USR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.999478 $ 0.999478 $ 0.999478 24 שעות נמוך $ 0.999967 $ 0.999967 $ 0.999967 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.999478$ 0.999478 $ 0.999478 גבוה 24 שעות $ 0.999967$ 0.999967 $ 0.999967 שיא כל הזמנים $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 המחיר הנמוך ביותר $ 0.959194$ 0.959194 $ 0.959194 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.00% שינוי מחיר (7D) -0.04% שינוי מחיר (7D) -0.04%

Resolv USR (USR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999831. במהלך 24 השעות האחרונות, USR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999478 לבין שיא של $ 0.999967, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.959194.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resolv USR (USR) מידע שוק

שווי שוק $ 318.55M$ 318.55M $ 318.55M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 318.55M$ 318.55M $ 318.55M אספקת מחזור 318.60M 318.60M 318.60M אספקה כוללת 318,602,563.7672034 318,602,563.7672034 318,602,563.7672034

שווי השוק הנוכחי של Resolv USR הוא $ 318.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USR הוא 318.60M, עם היצע כולל של 318602563.7672034. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 318.55M.