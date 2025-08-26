עוד על USR

Resolv USR סֵמֶל

Resolv USR מחיר (USR)

1 USR ל USDמחיר חי:

$0.999853
$0.999853
0.00%1D
USD
Resolv USR (USR) טבלת מחירים חיה
Resolv USR (USR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

+0.00%

-0.04%

-0.04%

Resolv USR (USR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999831. במהלך 24 השעות האחרונות, USR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999478 לבין שיא של $ 0.999967, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.959194.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resolv USR (USR) מידע שוק

$ 318.55M
$ 318.55M

שווי השוק הנוכחי של Resolv USR הוא $ 318.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USR הוא 318.60M, עם היצע כולל של 318602563.7672034. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 318.55M.

Resolv USR (USR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Resolv USRל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResolv USR ל USDהיה . $ -0.0004274277.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResolv USR ל USDהיה $ +0.0003642384.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Resolv USRל USDהיה $ +0.0003751943095403.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.00%
30 ימים$ -0.0004274277-0.04%
60 ימים$ +0.0003642384+0.04%
90 ימים$ +0.0003751943095403+0.04%

מה זהResolv USR (USR)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

Resolv USR (USR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Resolv USRתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Resolv USR (USR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Resolv USR (USR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Resolv USR.

בדוק את Resolv USR תחזית המחיר עכשיו‏!

USR למטבעות מקומיים

Resolv USR (USR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Resolv USR (USR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Resolv USR (USR)

כמה שווה Resolv USR (USR) היום?
החי USRהמחיר ב USD הוא 0.999831 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USR ל USD?
המחיר הנוכחי של USR ל USD הוא $ 0.999831. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Resolv USR?
שווי השוק של USR הוא $ 318.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USR?
ההיצע במחזור של USR הוא 318.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USR?
‏‏USR השיג מחיר שיא (ATH) של 1.022 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USR?
USR ‏‏רשם מחירATL של 0.959194 USD.
מהו נפח המסחר של USR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USR הוא -- USD.
האם USR יעלה השנה?
USR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.