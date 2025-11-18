Resister מחיר היום

מחיר Resister (RSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00611028, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RSTR ל USD הוא $ 0.00611028 לכל RSTR.

Resister כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 766,841, עם היצע במחזור של 125.50M RSTR. ב‑24 השעות האחרונות, RSTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01580666, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00599492.

ביצועים לטווח קצר, RSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו -39.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Resister (RSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 766.84K$ 766.84K $ 766.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M אספקת מחזור 125.50M 125.50M 125.50M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Resister הוא $ 766.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSTR הוא 125.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.11M.