REGENT (REGENT) מידע על מחיר (USD)

REGENT (REGENT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REGENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REGENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04715253, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REGENT השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -7.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

REGENT (REGENT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של REGENT הוא $ 350.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REGENT הוא 979.92M, עם היצע כולל של 979915817.247212. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 350.97K.