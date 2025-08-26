Recursive Sigil Protocol (GLYPH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -19.36% שינוי מחיר (7D) -8.45% שינוי מחיר (7D) -8.45%

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GLYPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLYPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLYPH השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -19.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) מידע שוק

שווי שוק $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K אספקת מחזור 999.87M 999.87M 999.87M אספקה כוללת 999,871,910.11 999,871,910.11 999,871,910.11

שווי השוק הנוכחי של Recursive Sigil Protocol הוא $ 19.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLYPH הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999871910.11. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.69K.