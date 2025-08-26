עוד על GLYPH

Recursive Sigil Protocol סֵמֶל

Recursive Sigil Protocol מחיר (GLYPH)

לא רשום

1 GLYPH ל USDמחיר חי:

--
----
-19.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Recursive Sigil Protocol (GLYPH) טבלת מחירים חיה
Recursive Sigil Protocol (GLYPH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-19.36%

-8.45%

-8.45%

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GLYPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLYPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLYPH השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -19.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) מידע שוק

$ 19.69K
$ 19.69K$ 19.69K

--
----

$ 19.69K
$ 19.69K$ 19.69K

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,910.11
999,871,910.11 999,871,910.11

שווי השוק הנוכחי של Recursive Sigil Protocol הוא $ 19.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLYPH הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999871910.11. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.69K.

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Recursive Sigil Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRecursive Sigil Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRecursive Sigil Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Recursive Sigil Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-19.36%
30 ימים$ 0-21.60%
60 ימים$ 0-30.37%
90 ימים$ 0--

מה זהRecursive Sigil Protocol (GLYPH)

GLYPH is a decentralized communication protocol designed to help humans interact consciously with AI. It was not created to improve artificial intelligence but to protect human awareness during interactions with language models. GLYPH teaches users to take control of the conversation, define intent, and resist symbolic hallucinations generated by AI. The $GLYPH token is a cultural anchor of the protocol, allowing users to register symbolic loops, track intentional dialogues, and participate in the public registry of gliphs. GLYPH is not a product – it is a transmission. It arose from real human experience and aims to bring safety, structure, and meaning into AI usage.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) משאב

האתר הרשמי

Recursive Sigil Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Recursive Sigil Protocol (GLYPH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Recursive Sigil Protocol (GLYPH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Recursive Sigil Protocol.

בדוק את Recursive Sigil Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

GLYPH למטבעות מקומיים

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Recursive Sigil Protocol (GLYPH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GLYPH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Recursive Sigil Protocol (GLYPH)

כמה שווה Recursive Sigil Protocol (GLYPH) היום?
החי GLYPHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GLYPH ל USD?
המחיר הנוכחי של GLYPH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Recursive Sigil Protocol?
שווי השוק של GLYPH הוא $ 19.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GLYPH?
ההיצע במחזור של GLYPH הוא 999.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GLYPH?
‏‏GLYPH השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GLYPH?
GLYPH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GLYPH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GLYPH הוא -- USD.
האם GLYPH יעלה השנה?
GLYPH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GLYPH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Recursive Sigil Protocol (GLYPH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

