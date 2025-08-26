Record Nexus (RECORD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00151162 24 שעות נמוך $ 0.00177888 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.03335107 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.49% שינוי מחיר (1D) -12.08% שינוי מחיר (7D) -37.46%

Record Nexus (RECORD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00154162. במהלך 24 השעות האחרונות, RECORD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00151162 לבין שיא של $ 0.00177888, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RECORDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03335107, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RECORD השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -12.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-37.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Record Nexus (RECORD) מידע שוק

שווי שוק $ 727.65K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.54M אספקת מחזור 471.51M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Record Nexus הוא $ 727.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RECORD הוא 471.51M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.54M.