Record Nexus סֵמֶל

Record Nexus מחיר (RECORD)

לא רשום

1 RECORD ל USDמחיר חי:

$0.00154162
$0.00154162$0.00154162
-12.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Record Nexus (RECORD) טבלת מחירים חיה
Record Nexus (RECORD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00151162
$ 0.00151162$ 0.00151162
24 שעות נמוך
$ 0.00177888
$ 0.00177888$ 0.00177888
גבוה 24 שעות

$ 0.00151162
$ 0.00151162$ 0.00151162

$ 0.00177888
$ 0.00177888$ 0.00177888

$ 0.03335107
$ 0.03335107$ 0.03335107

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-12.08%

-37.46%

-37.46%

Record Nexus (RECORD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00154162. במהלך 24 השעות האחרונות, RECORD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00151162 לבין שיא של $ 0.00177888, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RECORDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03335107, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RECORD השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -12.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-37.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Record Nexus (RECORD) מידע שוק

$ 727.65K
$ 727.65K$ 727.65K

--
----

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

471.51M
471.51M 471.51M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Record Nexus הוא $ 727.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RECORD הוא 471.51M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.54M.

Record Nexus (RECORD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Record Nexusל USDהיה $ -0.000211938441476578.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRecord Nexus ל USDהיה . $ -0.0003440353.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRecord Nexus ל USDהיה $ +0.0007681456.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Record Nexusל USDהיה $ +0.0002639941157642328.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000211938441476578-12.08%
30 ימים$ -0.0003440353-22.31%
60 ימים$ +0.0007681456+49.83%
90 ימים$ +0.0002639941157642328+20.66%

מה זהRecord Nexus (RECORD)

RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Record Nexus (RECORD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Record Nexusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Record Nexus (RECORD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Record Nexus (RECORD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Record Nexus.

בדוק את Record Nexus תחזית המחיר עכשיו‏!

RECORD למטבעות מקומיים

Record Nexus (RECORD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Record Nexus (RECORD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RECORD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Record Nexus (RECORD)

כמה שווה Record Nexus (RECORD) היום?
החי RECORDהמחיר ב USD הוא 0.00154162 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RECORD ל USD?
המחיר הנוכחי של RECORD ל USD הוא $ 0.00154162. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Record Nexus?
שווי השוק של RECORD הוא $ 727.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RECORD?
ההיצע במחזור של RECORD הוא 471.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RECORD?
‏‏RECORD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03335107 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RECORD?
RECORD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RECORD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RECORD הוא -- USD.
האם RECORD יעלה השנה?
RECORD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RECORD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.