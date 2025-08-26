Reboot (GG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00129716 $ 0.00129716 $ 0.00129716 24 שעות נמוך $ 0.00142926 $ 0.00142926 $ 0.00142926 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00129716$ 0.00129716 $ 0.00129716 גבוה 24 שעות $ 0.00142926$ 0.00142926 $ 0.00142926 שיא כל הזמנים $ 0.720782$ 0.720782 $ 0.720782 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00107126$ 0.00107126 $ 0.00107126 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.73% שינוי מחיר (1D) -7.38% שינוי מחיר (7D) +0.61% שינוי מחיר (7D) +0.61%

Reboot (GG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00132047. במהלך 24 השעות האחרונות, GG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00129716 לבין שיא של $ 0.00142926, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.720782, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00107126.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GG השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, -7.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Reboot (GG) מידע שוק

שווי שוק $ 217.67K$ 217.67K $ 217.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M אספקת מחזור 164.55M 164.55M 164.55M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Reboot הוא $ 217.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GG הוא 164.55M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.32M.