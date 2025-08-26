ReadyAI (SN33) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4.81 גבוה 24 שעות $ 5.47 שיא כל הזמנים $ 12.67 המחיר הנמוך ביותר $ 4.81 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.68% שינוי מחיר (1D) -0.20% שינוי מחיר (7D) -34.26%

ReadyAI (SN33) המחיר בזמן אמת של הוא $5.26. במהלך 24 השעות האחרונות, SN33 נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.81 לבין שיא של $ 5.47, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN33השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.81.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN33 השתנה ב +0.68% במהלך השעה האחרונה, -0.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ReadyAI (SN33) מידע שוק

שווי שוק $ 11.55M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.55M אספקת מחזור 2.19M אספקה כוללת 2,188,065.749533883

שווי השוק הנוכחי של ReadyAI הוא $ 11.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN33 הוא 2.19M, עם היצע כולל של 2188065.749533883. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.55M.