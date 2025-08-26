עוד על RAZOR

Razor Network סֵמֶל

Razor Network מחיר (RAZOR)

לא רשום

1 RAZOR ל USDמחיר חי:

$0.00033564
$0.00033564$0.00033564
-16.40%1D
mexc
USD
Razor Network (RAZOR) טבלת מחירים חיה
Razor Network (RAZOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.978539
$ 0.978539$ 0.978539

$ 0
$ 0$ 0

--

-16.42%

-15.02%

-15.02%

Razor Network (RAZOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RAZOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAZORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.978539, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAZOR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -16.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Razor Network (RAZOR) מידע שוק

$ 188.36K
$ 188.36K$ 188.36K

--
----

$ 335.64K
$ 335.64K$ 335.64K

561.19M
561.19M 561.19M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Razor Network הוא $ 188.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAZOR הוא 561.19M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 335.64K.

Razor Network (RAZOR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Razor Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRazor Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRazor Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Razor Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-16.42%
30 ימים$ 0+1.61%
60 ימים$ 0+0.48%
90 ימים$ 0--

מה זהRazor Network (RAZOR)

Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains.

Razor Network (RAZOR) משאב

Razor Networkתחזית מחיר (USD)

Razor Network (RAZOR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Razor Network (RAZOR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RAZOR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Razor Network (RAZOR)

כמה שווה Razor Network (RAZOR) היום?
החי RAZORהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RAZOR ל USD?
המחיר הנוכחי של RAZOR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Razor Network?
שווי השוק של RAZOR הוא $ 188.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RAZOR?
ההיצע במחזור של RAZOR הוא 561.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RAZOR?
‏‏RAZOR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.978539 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RAZOR?
RAZOR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RAZOR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RAZOR הוא -- USD.
האם RAZOR יעלה השנה?
RAZOR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RAZOR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
