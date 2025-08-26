Razor Network (RAZOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.978539$ 0.978539 $ 0.978539 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -16.42% שינוי מחיר (7D) -15.02% שינוי מחיר (7D) -15.02%

Razor Network (RAZOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RAZOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAZORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.978539, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAZOR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -16.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Razor Network (RAZOR) מידע שוק

שווי שוק $ 188.36K$ 188.36K $ 188.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 335.64K$ 335.64K $ 335.64K אספקת מחזור 561.19M 561.19M 561.19M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Razor Network הוא $ 188.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAZOR הוא 561.19M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 335.64K.