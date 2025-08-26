Ramen (RAMEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01173582 $ 0.01173582 $ 0.01173582 24 שעות נמוך $ 0.01297969 $ 0.01297969 $ 0.01297969 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01173582$ 0.01173582 $ 0.01173582 גבוה 24 שעות $ 0.01297969$ 0.01297969 $ 0.01297969 שיא כל הזמנים $ 0.471503$ 0.471503 $ 0.471503 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0074111$ 0.0074111 $ 0.0074111 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.37% שינוי מחיר (1D) -6.52% שינוי מחיר (7D) -1.93% שינוי מחיר (7D) -1.93%

Ramen (RAMEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01207119. במהלך 24 השעות האחרונות, RAMEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01173582 לבין שיא של $ 0.01297969, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAMENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.471503, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0074111.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAMEN השתנה ב +1.37% במהלך השעה האחרונה, -6.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ramen (RAMEN) מידע שוק

שווי שוק $ 231.54K$ 231.54K $ 231.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M אספקת מחזור 19.18M 19.18M 19.18M אספקה כוללת 92,213,589.27783665 92,213,589.27783665 92,213,589.27783665

שווי השוק הנוכחי של Ramen הוא $ 231.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAMEN הוא 19.18M, עם היצע כולל של 92213589.27783665. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.11M.