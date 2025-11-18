Qubit מחיר היום

מחיר Qubit (QBIT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00143559, עם שינוי של 11.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QBIT ל USD הוא $ 0.00143559 לכל QBIT.

Qubit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,435,593, עם היצע במחזור של 1.00B QBIT. ב‑24 השעות האחרונות, QBIT סחר בין $ 0.00139444 (נמוך) ל $ 0.00170051 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01578659, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00139444.

ביצועים לטווח קצר, QBIT נע ב +1.23% בשעה האחרונה ו -61.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Qubit (QBIT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Qubit הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QBIT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.44M.