עוד על QMALL

QMALL מידע על מחיר

QMALL אתר רשמי

QMALL טוקניומיקה

QMALL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Qmall סֵמֶל

Qmall מחיר (QMALL)

לא רשום

1 QMALL ל USDמחיר חי:

$0.0280124
$0.0280124$0.0280124
+587.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Qmall (QMALL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:20:56 (UTC+8)

Qmall (QMALL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00397576
$ 0.00397576$ 0.00397576
24 שעות נמוך
$ 0.03422685
$ 0.03422685$ 0.03422685
גבוה 24 שעות

$ 0.00397576
$ 0.00397576$ 0.00397576

$ 0.03422685
$ 0.03422685$ 0.03422685

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 0.00367152
$ 0.00367152$ 0.00367152

-0.00%

+587.99%

+603.51%

+603.51%

Qmall (QMALL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0280124. במהלך 24 השעות האחרונות, QMALL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00397576 לבין שיא של $ 0.03422685, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QMALLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00367152.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QMALL השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +587.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+603.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Qmall (QMALL) מידע שוק

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

--
----

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

70.66M
70.66M 70.66M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Qmall הוא $ 1.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QMALL הוא 70.66M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.80M.

Qmall (QMALL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Qmallל USDהיה $ +0.02394078.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQmall ל USDהיה . $ +0.1440146308.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQmall ל USDהיה $ +0.0854485543.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Qmallל USDהיה $ +0.022239108303025234.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.02394078+587.99%
30 ימים$ +0.1440146308+514.11%
60 ימים$ +0.0854485543+305.04%
90 ימים$ +0.022239108303025234+385.21%

מה זהQmall (QMALL)

The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Qmall (QMALL) משאב

האתר הרשמי

Qmallתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Qmall (QMALL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Qmall (QMALL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Qmall.

בדוק את Qmall תחזית המחיר עכשיו‏!

QMALL למטבעות מקומיים

Qmall (QMALL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Qmall (QMALL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QMALL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Qmall (QMALL)

כמה שווה Qmall (QMALL) היום?
החי QMALLהמחיר ב USD הוא 0.0280124 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QMALL ל USD?
המחיר הנוכחי של QMALL ל USD הוא $ 0.0280124. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Qmall?
שווי השוק של QMALL הוא $ 1.98M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QMALL?
ההיצע במחזור של QMALL הוא 70.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QMALL?
‏‏QMALL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.36 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QMALL?
QMALL ‏‏רשם מחירATL של 0.00367152 USD.
מהו נפח המסחר של QMALL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QMALL הוא -- USD.
האם QMALL יעלה השנה?
QMALL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QMALL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:20:56 (UTC+8)

Qmall (QMALL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.