Qmall (QMALL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0280124. במהלך 24 השעות האחרונות, QMALL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00397576 לבין שיא של $ 0.03422685, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QMALLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00367152.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, QMALL השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +587.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+603.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Qmall הוא $ 1.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QMALL הוא 70.66M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.80M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Qmallל USDהיה $ +0.02394078.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQmall ל USDהיה . $ +0.1440146308.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQmall ל USDהיה $ +0.0854485543.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Qmallל USDהיה $ +0.022239108303025234.
The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
