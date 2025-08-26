Qmall (QMALL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00397576 $ 0.00397576 $ 0.00397576 24 שעות נמוך $ 0.03422685 $ 0.03422685 $ 0.03422685 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00397576$ 0.00397576 $ 0.00397576 גבוה 24 שעות $ 0.03422685$ 0.03422685 $ 0.03422685 שיא כל הזמנים $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00367152$ 0.00367152 $ 0.00367152 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +587.99% שינוי מחיר (7D) +603.51% שינוי מחיר (7D) +603.51%

Qmall (QMALL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0280124. במהלך 24 השעות האחרונות, QMALL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00397576 לבין שיא של $ 0.03422685, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QMALLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00367152.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QMALL השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +587.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+603.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Qmall (QMALL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M אספקת מחזור 70.66M 70.66M 70.66M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Qmall הוא $ 1.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QMALL הוא 70.66M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.80M.