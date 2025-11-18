PunkStrategy מחיר היום

מחיר PunkStrategy (PNKSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.02659038, עם שינוי של 1.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PNKSTR ל USD הוא $ 0.02659038 לכל PNKSTR.

PunkStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,279,514, עם היצע במחזור של 947.77M PNKSTR. ב‑24 השעות האחרונות, PNKSTR סחר בין $ 0.02349545 (נמוך) ל $ 0.02677162 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.31653, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00698235.

ביצועים לטווח קצר, PNKSTR נע ב +1.50% בשעה האחרונה ו -36.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PunkStrategy (PNKSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 25.28M$ 25.28M $ 25.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.28M$ 25.28M $ 25.28M אספקת מחזור 947.77M 947.77M 947.77M אספקה כוללת 947,765,469.0776123 947,765,469.0776123 947,765,469.0776123

שווי השוק הנוכחי של PunkStrategy הוא $ 25.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PNKSTR הוא 947.77M, עם היצע כולל של 947765469.0776123. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.28M.