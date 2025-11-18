PsyopCoin מחיר היום

מחיר PsyopCoin (PSYOP) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PSYOP ל USD הוא -- לכל PSYOP.

PsyopCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 37,210, עם היצע במחזור של 99.97B PSYOP. ב‑24 השעות האחרונות, PSYOP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00025408, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PSYOP נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו -10.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PsyopCoin (PSYOP) מידע שוק

שווי שוק $ 37.21K$ 37.21K $ 37.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.21K$ 37.21K $ 37.21K אספקת מחזור 99.97B 99.97B 99.97B אספקה כוללת 99,971,819,012.94093 99,971,819,012.94093 99,971,819,012.94093

