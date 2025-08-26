Protocol Monsters (PMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.073998 $ 0.073998 $ 0.073998 24 שעות נמוך $ 0.076646 $ 0.076646 $ 0.076646 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.073998$ 0.073998 $ 0.073998 גבוה 24 שעות $ 0.076646$ 0.076646 $ 0.076646 שיא כל הזמנים $ 62.1$ 62.1 $ 62.1 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02767553$ 0.02767553 $ 0.02767553 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.15% שינוי מחיר (1D) -2.06% שינוי מחיר (7D) -0.99% שינוי מחיר (7D) -0.99%

Protocol Monsters (PMON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.074849. במהלך 24 השעות האחרונות, PMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.073998 לבין שיא של $ 0.076646, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 62.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02767553.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PMON השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -2.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Protocol Monsters (PMON) מידע שוק

שווי שוק $ 438.15K$ 438.15K $ 438.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 650.02K$ 650.02K $ 650.02K אספקת מחזור 5.85M 5.85M 5.85M אספקה כוללת 8,684,404.66368 8,684,404.66368 8,684,404.66368

שווי השוק הנוכחי של Protocol Monsters הוא $ 438.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PMON הוא 5.85M, עם היצע כולל של 8684404.66368. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 650.02K.