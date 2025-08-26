עוד על PMON

Protocol Monsters סֵמֶל

Protocol Monsters מחיר (PMON)

1 PMON ל USDמחיר חי:

$0.074849
$0.074849
-2.00%1D
USD
Protocol Monsters (PMON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:36:16 (UTC+8)

Protocol Monsters (PMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.073998
$ 0.073998
24 שעות נמוך
$ 0.076646
$ 0.076646
גבוה 24 שעות

$ 0.073998
$ 0.073998

$ 0.076646
$ 0.076646

$ 62.1
$ 62.1

$ 0.02767553
$ 0.02767553

+1.15%

-2.06%

-0.99%

-0.99%

Protocol Monsters (PMON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.074849. במהלך 24 השעות האחרונות, PMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.073998 לבין שיא של $ 0.076646, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 62.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02767553.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PMON השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -2.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Protocol Monsters (PMON) מידע שוק

$ 438.15K
$ 438.15K

--
--

$ 650.02K
$ 650.02K

5.85M
5.85M

8,684,404.66368
8,684,404.66368

שווי השוק הנוכחי של Protocol Monsters הוא $ 438.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PMON הוא 5.85M, עם היצע כולל של 8684404.66368. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 650.02K.

Protocol Monsters (PMON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Protocol Monstersל USDהיה $ -0.00157829583709404.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProtocol Monsters ל USDהיה . $ +0.0126760299.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProtocol Monsters ל USDהיה $ +0.0461080244.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Protocol Monstersל USDהיה $ +0.021574723419952855.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00157829583709404-2.06%
30 ימים$ +0.0126760299+16.94%
60 ימים$ +0.0461080244+61.60%
90 ימים$ +0.021574723419952855+40.50%

מה זהProtocol Monsters (PMON)

Collect Ultra-Rare & Beautifully Animated Digital Monsters. Open #NFT booster packs with $PMON 🐲

Protocol Monsters (PMON) משאב

האתר הרשמי

Protocol Monstersתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Protocol Monsters (PMON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Protocol Monsters (PMON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Protocol Monsters.

בדוק את Protocol Monsters תחזית המחיר עכשיו‏!

PMON למטבעות מקומיים

Protocol Monsters (PMON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Protocol Monsters (PMON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PMON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Protocol Monsters (PMON)

כמה שווה Protocol Monsters (PMON) היום?
החי PMONהמחיר ב USD הוא 0.074849 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PMON ל USD?
המחיר הנוכחי של PMON ל USD הוא $ 0.074849. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Protocol Monsters?
שווי השוק של PMON הוא $ 438.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PMON?
ההיצע במחזור של PMON הוא 5.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PMON?
‏‏PMON השיג מחיר שיא (ATH) של 62.1 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PMON?
PMON ‏‏רשם מחירATL של 0.02767553 USD.
מהו נפח המסחר של PMON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PMON הוא -- USD.
האם PMON יעלה השנה?
PMON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PMON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Protocol Monsters (PMON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

