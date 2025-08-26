עוד על OASIS

ProjectOasis מחיר (OASIS)

1 OASIS ל USDמחיר חי:

$0.00927215
-3.50%1D
ProjectOasis (OASIS) טבלת מחירים חיה
ProjectOasis (OASIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00921058
24 שעות נמוך
$ 0.00961265
גבוה 24 שעות

$ 0.00921058
$ 0.00961265
$ 8.69
$ 0.00657828
-0.78%

-3.54%

-2.03%

-2.03%

ProjectOasis (OASIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00927215. במהלך 24 השעות האחרונות, OASIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00921058 לבין שיא של $ 0.00961265, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OASISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00657828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OASIS השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -3.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ProjectOasis (OASIS) מידע שוק

$ 36.74K
--
$ 130.04K
3.96M
14,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של ProjectOasis הוא $ 36.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OASIS הוא 3.96M, עם היצע כולל של 14000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.04K.

ProjectOasis (OASIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ProjectOasisל USDהיה $ -0.000340495078938062.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProjectOasis ל USDהיה . $ +0.0006783263.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProjectOasis ל USDהיה $ +0.0022205668.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ProjectOasisל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000340495078938062-3.54%
30 ימים$ +0.0006783263+7.32%
60 ימים$ +0.0022205668+23.95%
90 ימים$ 0--

מה זהProjectOasis (OASIS)

ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse.

ProjectOasis (OASIS) משאב

האתר הרשמי

ProjectOasisתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ProjectOasis (OASIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ProjectOasis (OASIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ProjectOasis.

בדוק את ProjectOasis תחזית המחיר עכשיו‏!

OASIS למטבעות מקומיים

ProjectOasis (OASIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ProjectOasis (OASIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OASIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ProjectOasis (OASIS)

כמה שווה ProjectOasis (OASIS) היום?
החי OASISהמחיר ב USD הוא 0.00927215 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OASIS ל USD?
המחיר הנוכחי של OASIS ל USD הוא $ 0.00927215. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ProjectOasis?
שווי השוק של OASIS הוא $ 36.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OASIS?
ההיצע במחזור של OASIS הוא 3.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OASIS?
‏‏OASIS השיג מחיר שיא (ATH) של 8.69 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OASIS?
OASIS ‏‏רשם מחירATL של 0.00657828 USD.
מהו נפח המסחר של OASIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OASIS הוא -- USD.
האם OASIS יעלה השנה?
OASIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OASIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
ProjectOasis (OASIS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.