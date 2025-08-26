ProjectOasis (OASIS) מידע על מחיר (USD)

ProjectOasis (OASIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00927215. במהלך 24 השעות האחרונות, OASIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00921058 לבין שיא של $ 0.00961265, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OASISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00657828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OASIS השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -3.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של ProjectOasis הוא $ 36.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OASIS הוא 3.96M, עם היצע כולל של 14000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.04K.