Print Protocol (PRINT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00007774 $ 0.00007774 $ 0.00007774 24 שעות נמוך $ 0.00009656 $ 0.00009656 $ 0.00009656 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00007774$ 0.00007774 $ 0.00007774 גבוה 24 שעות $ 0.00009656$ 0.00009656 $ 0.00009656 שיא כל הזמנים $ 0.00203076$ 0.00203076 $ 0.00203076 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001076$ 0.00001076 $ 0.00001076 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -13.95% שינוי מחיר (7D) -5.19% שינוי מחיר (7D) -5.19%

Print Protocol (PRINT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00007886. במהלך 24 השעות האחרונות, PRINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00007774 לבין שיא של $ 0.00009656, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00203076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001076.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRINT השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -13.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Print Protocol (PRINT) מידע שוק

שווי שוק $ 740.33K$ 740.33K $ 740.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 740.33K$ 740.33K $ 740.33K אספקת מחזור 9.41B 9.41B 9.41B אספקה כוללת 9,414,031,156.457584 9,414,031,156.457584 9,414,031,156.457584

שווי השוק הנוכחי של Print Protocol הוא $ 740.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRINT הוא 9.41B, עם היצע כולל של 9414031156.457584. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 740.33K.