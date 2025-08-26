עוד על PRINT

Print Protocol סֵמֶל

Print Protocol מחיר (PRINT)

1 PRINT ל USDמחיר חי:

-13.90%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Print Protocol (PRINT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:06:04 (UTC+8)

Print Protocol (PRINT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.01%

-13.95%

-5.19%

-5.19%

Print Protocol (PRINT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00007886. במהלך 24 השעות האחרונות, PRINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00007774 לבין שיא של $ 0.00009656, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00203076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001076.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRINT השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -13.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Print Protocol (PRINT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Print Protocol הוא $ 740.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRINT הוא 9.41B, עם היצע כולל של 9414031156.457584. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 740.33K.

Print Protocol (PRINT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Print Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrint Protocol ל USDהיה . $ -0.0000232668.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrint Protocol ל USDהיה $ +0.0000050018.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Print Protocolל USDהיה $ -0.00009808984348931963.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.95%
30 ימים$ -0.0000232668-29.50%
60 ימים$ +0.0000050018+6.34%
90 ימים$ -0.00009808984348931963-55.43%

מה זהPrint Protocol (PRINT)

Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Print Protocol (PRINT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Print Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Print Protocol (PRINT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Print Protocol (PRINT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Print Protocol.

בדוק את Print Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

PRINT למטבעות מקומיים

Print Protocol (PRINT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Print Protocol (PRINT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRINT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Print Protocol (PRINT)

כמה שווה Print Protocol (PRINT) היום?
החי PRINTהמחיר ב USD הוא 0.00007886 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRINT ל USD?
המחיר הנוכחי של PRINT ל USD הוא $ 0.00007886. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Print Protocol?
שווי השוק של PRINT הוא $ 740.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRINT?
ההיצע במחזור של PRINT הוא 9.41B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRINT?
‏‏PRINT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00203076 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRINT?
PRINT ‏‏רשם מחירATL של 0.00001076 USD.
מהו נפח המסחר של PRINT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRINT הוא -- USD.
האם PRINT יעלה השנה?
PRINT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRINT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:06:04 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.