Prick (PRICK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01709584$ 0.01709584 $ 0.01709584 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.55% שינוי מחיר (1D) -9.56% שינוי מחיר (7D) +6.54% שינוי מחיר (7D) +6.54%

Prick (PRICK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PRICK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRICKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01709584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRICK השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -9.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prick (PRICK) מידע שוק

שווי שוק $ 59.11K$ 59.11K $ 59.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.11K$ 59.11K $ 59.11K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Prick הוא $ 59.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRICK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.11K.