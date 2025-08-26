PressDog (PRESS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00132783$ 0.00132783 $ 0.00132783 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +12.52% שינוי מחיר (7D) +12.52%

PressDog (PRESS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PRESS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRESSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00132783, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRESS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PressDog (PRESS) מידע שוק

שווי שוק $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K אספקת מחזור 960.15M 960.15M 960.15M אספקה כוללת 960,147,875.0 960,147,875.0 960,147,875.0

שווי השוק הנוכחי של PressDog הוא $ 16.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRESS הוא 960.15M, עם היצע כולל של 960147875.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.11K.