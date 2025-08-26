עוד על PRESS

PRESS מידע על מחיר

PRESS אתר רשמי

PRESS טוקניומיקה

PRESS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

PressDog סֵמֶל

PressDog מחיר (PRESS)

לא רשום

1 PRESS ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PressDog (PRESS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:54:30 (UTC+8)

PressDog (PRESS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132783
$ 0.00132783$ 0.00132783

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.52%

+12.52%

PressDog (PRESS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PRESS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRESSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00132783, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRESS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PressDog (PRESS) מידע שוק

$ 16.11K
$ 16.11K$ 16.11K

--
----

$ 16.11K
$ 16.11K$ 16.11K

960.15M
960.15M 960.15M

960,147,875.0
960,147,875.0 960,147,875.0

שווי השוק הנוכחי של PressDog הוא $ 16.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRESS הוא 960.15M, עם היצע כולל של 960147875.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.11K.

PressDog (PRESS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PressDogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPressDog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPressDog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PressDogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+1.71%
60 ימים$ 0+38.76%
90 ימים$ 0--

מה זהPressDog (PRESS)

PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PressDog (PRESS) משאב

האתר הרשמי

PressDogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PressDog (PRESS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PressDog (PRESS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PressDog.

בדוק את PressDog תחזית המחיר עכשיו‏!

PRESS למטבעות מקומיים

PressDog (PRESS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PressDog (PRESS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRESS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PressDog (PRESS)

כמה שווה PressDog (PRESS) היום?
החי PRESSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRESS ל USD?
המחיר הנוכחי של PRESS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PressDog?
שווי השוק של PRESS הוא $ 16.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRESS?
ההיצע במחזור של PRESS הוא 960.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRESS?
‏‏PRESS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00132783 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRESS?
PRESS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PRESS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRESS הוא -- USD.
האם PRESS יעלה השנה?
PRESS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRESS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:54:30 (UTC+8)

PressDog (PRESS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.