טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.155827
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) -3.69%
שינוי מחיר (7D) +3.08%

Pou (POU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.155827, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 40.03K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.03K
אספקת מחזור 100.00M
אספקה כוללת 99,999,137.39

שווי השוק הנוכחי של Pou הוא $ 40.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POU הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99999137.39. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.03K.