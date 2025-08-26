Popo (POPO) מידע על מחיר (USD)

Popo (POPO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00340483, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPO השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -13.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Popo הוא $ 40.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPO הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999798265.380119. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.11K.