POPNUT (POPNUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00174194 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

POPNUT (POPNUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPNUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPNUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00174194, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPNUT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POPNUT (POPNUT) מידע שוק

שווי שוק $ 11.91K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.91K אספקת מחזור 998.41M אספקה כוללת 998,406,931.460675

שווי השוק הנוכחי של POPNUT הוא $ 11.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPNUT הוא 998.41M, עם היצע כולל של 998406931.460675. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.91K.