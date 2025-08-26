עוד על POPNUT

POPNUT מחיר (POPNUT)

1 POPNUT ל USDמחיר חי:

POPNUT (POPNUT) טבלת מחירים חיה
POPNUT (POPNUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174194
$ 0.00174194$ 0.00174194

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

POPNUT (POPNUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPNUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPNUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00174194, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPNUT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POPNUT (POPNUT) מידע שוק

$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

--
----

$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

998.41M
998.41M 998.41M

998,406,931.460675
998,406,931.460675 998,406,931.460675

שווי השוק הנוכחי של POPNUT הוא $ 11.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPNUT הוא 998.41M, עם היצע כולל של 998406931.460675. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.91K.

POPNUT (POPNUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של POPNUTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPOPNUT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPOPNUT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של POPNUTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-3.65%
60 ימים$ 0+20.81%
90 ימים$ 0--

מה זהPOPNUT (POPNUT)

PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

POPNUT (POPNUT) משאב

האתר הרשמי

POPNUTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה POPNUT (POPNUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות POPNUT (POPNUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור POPNUT.

בדוק את POPNUT תחזית המחיר עכשיו‏!

POPNUT למטבעות מקומיים

POPNUT (POPNUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של POPNUT (POPNUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POPNUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על POPNUT (POPNUT)

כמה שווה POPNUT (POPNUT) היום?
החי POPNUTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POPNUT ל USD?
המחיר הנוכחי של POPNUT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של POPNUT?
שווי השוק של POPNUT הוא $ 11.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POPNUT?
ההיצע במחזור של POPNUT הוא 998.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POPNUT?
‏‏POPNUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00174194 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POPNUT?
POPNUT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POPNUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POPNUT הוא -- USD.
האם POPNUT יעלה השנה?
POPNUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POPNUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
POPNUT (POPNUT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

