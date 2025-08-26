Pooku ($POOKU) מידע על מחיר (USD)

Pooku ($POOKU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $POOKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $POOKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00430338, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $POOKU השתנה ב -1.22% במהלך השעה האחרונה, -4.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Pooku הוא $ 19.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $POOKU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.10K.