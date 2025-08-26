POM ($POM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00557341$ 0.00557341 $ 0.00557341 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -3.29% שינוי מחיר (7D) -13.61% שינוי מחיר (7D) -13.61%

POM ($POM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $POM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $POMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00557341, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $POM השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -3.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POM ($POM) מידע שוק

שווי שוק $ 184.24K$ 184.24K $ 184.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 184.24K$ 184.24K $ 184.24K אספקת מחזור 789.20M 789.20M 789.20M אספקה כוללת 789,196,908.8030723 789,196,908.8030723 789,196,908.8030723

שווי השוק הנוכחי של POM הוא $ 184.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $POM הוא 789.20M, עם היצע כולל של 789196908.8030723. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 184.24K.