Playermon (PYM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00044048
גבוה 24 שעות $ 0.00050917
שיא כל הזמנים $ 0.456594
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00018417
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06%
שינוי מחיר (1D) -9.75%
שינוי מחיר (7D) +1.61%

Playermon (PYM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00045924. במהלך 24 השעות האחרונות, PYM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00044048 לבין שיא של $ 0.00050917, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PYMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.456594, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00018417.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PYM השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -9.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Playermon (PYM) מידע שוק

שווי שוק $ 245.28K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 459.24K
אספקת מחזור 534.09M
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Playermon הוא $ 245.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PYM הוא 534.09M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 459.24K.