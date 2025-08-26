PLANZ (Z) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.03291597 גבוה 24 שעות $ 0.03457648 שיא כל הזמנים $ 0.0421567 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01580232 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -2.67% שינוי מחיר (7D) -1.75%

PLANZ (Z) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03314491. במהלך 24 השעות האחרונות, Z נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03291597 לבין שיא של $ 0.03457648, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Zהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0421567, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01580232.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, Z השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -2.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PLANZ (Z) מידע שוק

שווי שוק $ 3.31M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.31M אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PLANZ הוא $ 3.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של Z הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.31M.