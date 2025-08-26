Planq (PLQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00214694 $ 0.00214694 $ 0.00214694 24 שעות נמוך $ 0.0023627 $ 0.0023627 $ 0.0023627 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00214694$ 0.00214694 $ 0.00214694 גבוה 24 שעות $ 0.0023627$ 0.0023627 $ 0.0023627 שיא כל הזמנים $ 0.997878$ 0.997878 $ 0.997878 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -8.56% שינוי מחיר (7D) -17.24% שינוי מחיר (7D) -17.24%

Planq (PLQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0021528. במהלך 24 השעות האחרונות, PLQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00214694 לבין שיא של $ 0.0023627, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.997878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLQ השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -8.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Planq (PLQ) מידע שוק

שווי שוק $ 301.88K$ 301.88K $ 301.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 302.19K$ 302.19K $ 302.19K אספקת מחזור 140.22M 140.22M 140.22M אספקה כוללת 140,365,188.010424 140,365,188.010424 140,365,188.010424

שווי השוק הנוכחי של Planq הוא $ 301.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLQ הוא 140.22M, עם היצע כולל של 140365188.010424. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 302.19K.