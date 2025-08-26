PIRB (PIRB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01784196 גבוה 24 שעות $ 0.02067464 שיא כל הזמנים $ 0.03621873 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -13.08% שינוי מחיר (7D) -28.53%

PIRB (PIRB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0179453. במהלך 24 השעות האחרונות, PIRB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01784196 לבין שיא של $ 0.02067464, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIRBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03621873, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIRB השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -13.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PIRB (PIRB) מידע שוק

שווי שוק $ 1.25M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.25M אספקת מחזור 69.42M אספקה כוללת 69,420,000.0

שווי השוק הנוכחי של PIRB הוא $ 1.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIRB הוא 69.42M, עם היצע כולל של 69420000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.