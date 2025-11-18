PIPCAT מחיר היום

מחיר PIPCAT (PIPCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000818, עם שינוי של 10.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIPCAT ל USD הוא $ 0.00000818 לכל PIPCAT.

PIPCAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,171.69, עם היצע במחזור של 999.49M PIPCAT. ב‑24 השעות האחרונות, PIPCAT סחר בין $ 0.00000785 (נמוך) ל $ 0.00000912 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00083608, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000785.

ביצועים לטווח קצר, PIPCAT נע ב -0.68% בשעה האחרונה ו -20.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PIPCAT (PIPCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 8.17K$ 8.17K $ 8.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.17K$ 8.17K $ 8.17K אספקת מחזור 999.49M 999.49M 999.49M אספקה כוללת 999,489,068.442179 999,489,068.442179 999,489,068.442179

שווי השוק הנוכחי של PIPCAT הוא $ 8.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIPCAT הוא 999.49M, עם היצע כולל של 999489068.442179. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.17K.