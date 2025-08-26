PinkSale (PINKSALE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 317.64 $ 317.64 $ 317.64 24 שעות נמוך $ 323.76 $ 323.76 $ 323.76 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 317.64$ 317.64 $ 317.64 גבוה 24 שעות $ 323.76$ 323.76 $ 323.76 שיא כל הזמנים $ 392.65$ 392.65 $ 392.65 המחיר הנמוך ביותר $ 47.52$ 47.52 $ 47.52 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.68% שינוי מחיר (7D) -0.08% שינוי מחיר (7D) -0.08%

PinkSale (PINKSALE) המחיר בזמן אמת של הוא $323.23. במהלך 24 השעות האחרונות, PINKSALE נסחר בטווח שבין שפל של $ 317.64 לבין שיא של $ 323.76, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINKSALEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 392.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 47.52.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINKSALE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PinkSale (PINKSALE) מידע שוק

שווי שוק $ 32.32M$ 32.32M $ 32.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.32M$ 32.32M $ 32.32M אספקת מחזור 100.00K 100.00K 100.00K אספקה כוללת 100,000.0 100,000.0 100,000.0

שווי השוק הנוכחי של PinkSale הוא $ 32.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINKSALE הוא 100.00K, עם היצע כולל של 100000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.32M.