Picasso (PICA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02857193 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -10.62% שינוי מחיר (7D) -2.52%

Picasso (PICA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PICA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PICAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02857193, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PICA השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -10.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Picasso (PICA) מידע שוק

שווי שוק $ 196.58K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 213.01K אספקת מחזור 9.20B אספקה כוללת 9,971,531,475.0

שווי השוק הנוכחי של Picasso הוא $ 196.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PICA הוא 9.20B, עם היצע כולל של 9971531475.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 213.01K.