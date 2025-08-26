PhoenixDAO (PHNX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.318999$ 0.318999 $ 0.318999 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -13.79% שינוי מחיר (7D) -13.79%

PhoenixDAO (PHNX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PHNX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHNXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.318999, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHNX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PhoenixDAO (PHNX) מידע שוק

שווי שוק $ 21.05K$ 21.05K $ 21.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.61K$ 44.61K $ 44.61K אספקת מחזור 51.90M 51.90M 51.90M אספקה כוללת 110,000,000.0 110,000,000.0 110,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PhoenixDAO הוא $ 21.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHNX הוא 51.90M, עם היצע כולל של 110000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.61K.