Pharaohs (PHRZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +9.47%

Pharaohs (PHRZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PHRZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHRZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHRZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pharaohs (PHRZ) מידע שוק

שווי שוק $ 46.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.04K אספקת מחזור 4.25B אספקה כוללת 6,402,554,118.196705

שווי השוק הנוכחי של Pharaohs הוא $ 46.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHRZ הוא 4.25B, עם היצע כולל של 6402554118.196705. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.04K.