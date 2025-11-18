PEPECAT מחיר היום

מחיר PEPECAT (PEPECAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00149682, עם שינוי של 3.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEPECAT ל USD הוא $ 0.00149682 לכל PEPECAT.

PEPECAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,483,295, עם היצע במחזור של 989.74M PEPECAT. ב‑24 השעות האחרונות, PEPECAT סחר בין $ 0.00141908 (נמוך) ל $ 0.00156843 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01174348, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PEPECAT נע ב +0.90% בשעה האחרונה ו -33.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PEPECAT (PEPECAT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.48M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.48M אספקת מחזור 989.74M אספקה כוללת 989,738,750.826678

