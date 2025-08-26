Peace Guy (PEACEGUY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00144268$ 0.00144268 $ 0.00144268 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -4.23% שינוי מחיר (7D) -41.78% שינוי מחיר (7D) -41.78%

Peace Guy (PEACEGUY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEACEGUY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEACEGUYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00144268, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEACEGUY השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -4.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peace Guy (PEACEGUY) מידע שוק

שווי שוק $ 68.33K$ 68.33K $ 68.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.33K$ 68.33K $ 68.33K אספקת מחזור 999.54M 999.54M 999.54M אספקה כוללת 999,538,081.199405 999,538,081.199405 999,538,081.199405

שווי השוק הנוכחי של Peace Guy הוא $ 68.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEACEGUY הוא 999.54M, עם היצע כולל של 999538081.199405. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.33K.