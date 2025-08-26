Papichulo (CHULO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -10.19% שינוי מחיר (7D) +7.17%

Papichulo (CHULO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHULO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHULOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHULO השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -10.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Papichulo (CHULO) מידע שוק

שווי שוק $ 168.23K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 170.92K אספקת מחזור 815.07M אספקה כוללת 828,133,925.0

שווי השוק הנוכחי של Papichulo הוא $ 168.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHULO הוא 815.07M, עם היצע כולל של 828133925.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 170.92K.