Pakcoin (PAK) מידע על מחיר (USD)

Pakcoin (PAK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00468856. במהלך 24 השעות האחרונות, PAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00467227 לבין שיא של $ 0.0047106, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0483417, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAK השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pakcoin (PAK) מידע שוק

שווי שוק $ 393.06K$ 393.06K $ 393.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 853.30K$ 853.30K $ 853.30K אספקת מחזור 83.84M 83.84M 83.84M אספקה כוללת 182,000,000.0 182,000,000.0 182,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pakcoin הוא $ 393.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAK הוא 83.84M, עם היצע כולל של 182000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 853.30K.