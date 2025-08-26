Pairs (PAIRS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000749 $ 0.0000749 $ 0.0000749 24 שעות נמוך $ 0.00008908 $ 0.00008908 $ 0.00008908 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000749$ 0.0000749 $ 0.0000749 גבוה 24 שעות $ 0.00008908$ 0.00008908 $ 0.00008908 שיא כל הזמנים $ 0.00043633$ 0.00043633 $ 0.00043633 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00006215$ 0.00006215 $ 0.00006215 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.36% שינוי מחיר (1D) -15.32% שינוי מחיר (7D) +6.71% שינוי מחיר (7D) +6.71%

Pairs (PAIRS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00007521. במהלך 24 השעות האחרונות, PAIRS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000749 לבין שיא של $ 0.00008908, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAIRSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00043633, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006215.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAIRS השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -15.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pairs (PAIRS) מידע שוק

שווי שוק $ 603.57K$ 603.57K $ 603.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 603.57K$ 603.57K $ 603.57K אספקת מחזור 8.00B 8.00B 8.00B אספקה כוללת 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pairs הוא $ 603.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAIRS הוא 8.00B, עם היצע כולל של 8000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 603.57K.