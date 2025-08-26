עוד על PAIRS

Pairs סֵמֶל

Pairs מחיר (PAIRS)

לא רשום

1 PAIRS ל USDמחיר חי:

-15.30%1D
Pairs (PAIRS) טבלת מחירים חיה
Pairs (PAIRS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.36%

-15.32%

+6.71%

+6.71%

Pairs (PAIRS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00007521. במהלך 24 השעות האחרונות, PAIRS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000749 לבין שיא של $ 0.00008908, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAIRSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00043633, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006215.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAIRS השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -15.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pairs (PAIRS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pairs הוא $ 603.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAIRS הוא 8.00B, עם היצע כולל של 8000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 603.57K.

Pairs (PAIRS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pairsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPairs ל USDהיה . $ -0.0000243216.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPairs ל USDהיה $ -0.0000171904.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pairsל USDהיה $ -0.00014458836485330894.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.32%
30 ימים$ -0.0000243216-32.33%
60 ימים$ -0.0000171904-22.85%
90 ימים$ -0.00014458836485330894-65.78%

מה זהPairs (PAIRS)

Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Pairsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pairs (PAIRS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pairs (PAIRS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pairs.

בדוק את Pairs תחזית המחיר עכשיו‏!

PAIRS למטבעות מקומיים

Pairs (PAIRS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pairs (PAIRS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAIRS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pairs (PAIRS)

כמה שווה Pairs (PAIRS) היום?
החי PAIRSהמחיר ב USD הוא 0.00007521 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAIRS ל USD?
המחיר הנוכחי של PAIRS ל USD הוא $ 0.00007521. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pairs?
שווי השוק של PAIRS הוא $ 603.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAIRS?
ההיצע במחזור של PAIRS הוא 8.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAIRS?
‏‏PAIRS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00043633 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAIRS?
PAIRS ‏‏רשם מחירATL של 0.00006215 USD.
מהו נפח המסחר של PAIRS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAIRS הוא -- USD.
האם PAIRS יעלה השנה?
PAIRS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAIRS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
