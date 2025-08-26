Ouroboros (ORX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04391983 $ 0.04391983 $ 0.04391983 24 שעות נמוך $ 0.052839 $ 0.052839 $ 0.052839 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04391983$ 0.04391983 $ 0.04391983 גבוה 24 שעות $ 0.052839$ 0.052839 $ 0.052839 שיא כל הזמנים $ 0.975958$ 0.975958 $ 0.975958 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01324902$ 0.01324902 $ 0.01324902 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.39% שינוי מחיר (1D) -7.86% שינוי מחיר (7D) -7.94% שינוי מחיר (7D) -7.94%

Ouroboros (ORX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04637467. במהלך 24 השעות האחרונות, ORX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04391983 לבין שיא של $ 0.052839, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.975958, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01324902.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORX השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -7.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ouroboros (ORX) מידע שוק

שווי שוק $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M אספקת מחזור 131.88M 131.88M 131.88M אספקה כוללת 131,883,405.0691375 131,883,405.0691375 131,883,405.0691375

שווי השוק הנוכחי של Ouroboros הוא $ 6.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORX הוא 131.88M, עם היצע כולל של 131883405.0691375. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.11M.