Ouroboros סֵמֶל

Ouroboros מחיר (ORX)

לא רשום

1 ORX ל USDמחיר חי:

$0.04635352
$0.04635352$0.04635352
-7.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ouroboros (ORX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:47:31 (UTC+8)

Ouroboros (ORX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04391983
$ 0.04391983$ 0.04391983
24 שעות נמוך
$ 0.052839
$ 0.052839$ 0.052839
גבוה 24 שעות

$ 0.04391983
$ 0.04391983$ 0.04391983

$ 0.052839
$ 0.052839$ 0.052839

$ 0.975958
$ 0.975958$ 0.975958

$ 0.01324902
$ 0.01324902$ 0.01324902

-0.39%

-7.86%

-7.94%

-7.94%

Ouroboros (ORX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04637467. במהלך 24 השעות האחרונות, ORX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04391983 לבין שיא של $ 0.052839, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.975958, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01324902.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORX השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -7.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ouroboros (ORX) מידע שוק

$ 6.11M
$ 6.11M$ 6.11M

--
----

$ 6.11M
$ 6.11M$ 6.11M

131.88M
131.88M 131.88M

131,883,405.0691375
131,883,405.0691375 131,883,405.0691375

שווי השוק הנוכחי של Ouroboros הוא $ 6.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORX הוא 131.88M, עם היצע כולל של 131883405.0691375. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.11M.

Ouroboros (ORX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ouroborosל USDהיה $ -0.0039575983558917.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOuroboros ל USDהיה . $ +0.0184089029.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOuroboros ל USDהיה $ +0.0571456972.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ouroborosל USDהיה $ +0.023039744756753595.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0039575983558917-7.86%
30 ימים$ +0.0184089029+39.70%
60 ימים$ +0.0571456972+123.23%
90 ימים$ +0.023039744756753595+98.74%

מה זהOuroboros (ORX)

ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable. You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence: TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims. Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ouroboros (ORX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ouroborosתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ouroboros (ORX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ouroboros (ORX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ouroboros.

בדוק את Ouroboros תחזית המחיר עכשיו‏!

ORX למטבעות מקומיים

Ouroboros (ORX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ouroboros (ORX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ouroboros (ORX)

כמה שווה Ouroboros (ORX) היום?
החי ORXהמחיר ב USD הוא 0.04637467 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORX ל USD?
המחיר הנוכחי של ORX ל USD הוא $ 0.04637467. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ouroboros?
שווי השוק של ORX הוא $ 6.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORX?
ההיצע במחזור של ORX הוא 131.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORX?
‏‏ORX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.975958 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORX?
ORX ‏‏רשם מחירATL של 0.01324902 USD.
מהו נפח המסחר של ORX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORX הוא -- USD.
האם ORX יעלה השנה?
ORX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.