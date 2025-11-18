OSCAR מחיר היום

מחיר OSCAR (OSCAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00134191, עם שינוי של 3.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OSCAR ל USD הוא $ 0.00134191 לכל OSCAR.

OSCAR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,194,063, עם היצע במחזור של 893.03M OSCAR. ב‑24 השעות האחרונות, OSCAR סחר בין $ 0.00131737 (נמוך) ל $ 0.00152178 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02294087, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00116538.

ביצועים לטווח קצר, OSCAR נע ב +0.93% בשעה האחרונה ו -13.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OSCAR (OSCAR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M אספקת מחזור 893.03M 893.03M 893.03M אספקה כוללת 893,031,542.3162204 893,031,542.3162204 893,031,542.3162204

שווי השוק הנוכחי של OSCAR הוא $ 1.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSCAR הוא 893.03M, עם היצע כולל של 893031542.3162204. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.