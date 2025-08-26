ORO (ORO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00250585 גבוה 24 שעות $ 0.00251416 שיא כל הזמנים $ 0.814702 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00209899 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -0.14% שינוי מחיר (7D) -0.65%

ORO (ORO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00250732. במהלך 24 השעות האחרונות, ORO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00250585 לבין שיא של $ 0.00251416, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.814702, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00209899.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORO השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ORO (ORO) מידע שוק

שווי שוק $ 29.28K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 245.97K אספקת מחזור 11.68M אספקה כוללת 98,095,215.060924

שווי השוק הנוכחי של ORO הוא $ 29.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORO הוא 11.68M, עם היצע כולל של 98095215.060924. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 245.97K.