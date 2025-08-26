OrbitAI (ORBIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00903285 $ 0.00903285 $ 0.00903285 24 שעות נמוך $ 0.01027966 $ 0.01027966 $ 0.01027966 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00903285$ 0.00903285 $ 0.00903285 גבוה 24 שעות $ 0.01027966$ 0.01027966 $ 0.01027966 שיא כל הזמנים $ 0.752919$ 0.752919 $ 0.752919 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00903285$ 0.00903285 $ 0.00903285 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57% שינוי מחיר (1D) -10.31% שינוי מחיר (7D) -8.15% שינוי מחיר (7D) -8.15%

OrbitAI (ORBIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.009208. במהלך 24 השעות האחרונות, ORBIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00903285 לבין שיא של $ 0.01027966, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORBITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.752919, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00903285.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORBIT השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -10.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OrbitAI (ORBIT) מידע שוק

שווי שוק $ 87.55K$ 87.55K $ 87.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.15K$ 92.15K $ 92.15K אספקת מחזור 9.50M 9.50M 9.50M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OrbitAI הוא $ 87.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORBIT הוא 9.50M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.15K.