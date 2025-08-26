עוד על ORNG

ORANGE סֵמֶל

ORANGE מחיר (ORNG)

1 ORNG ל USDמחיר חי:

$0.01943608
$0.01943608
-1.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
ORANGE (ORNG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:54:35 (UTC+8)

ORANGE (ORNG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.15%

-1.05%

+9.01%

+9.01%

ORANGE (ORNG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01943491. במהלך 24 השעות האחרונות, ORNG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01930069 לבין שיא של $ 0.01978823, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORNGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02991517, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00360125.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORNG השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ORANGE (ORNG) מידע שוק

$ 5.86M
--
$ 19.45M
301.00M
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של ORANGE הוא $ 5.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORNG הוא 301.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.45M.

ORANGE (ORNG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ORANGEל USDהיה $ -0.00020717606317511.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלORANGE ל USDהיה . $ -0.0050856825.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלORANGE ל USDהיה $ +0.0386375980.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ORANGEל USDהיה $ +0.014064766767865997.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00020717606317511-1.05%
30 ימים$ -0.0050856825-26.16%
60 ימים$ +0.0386375980+198.81%
90 ימים$ +0.014064766767865997+261.91%

מה זהORANGE (ORNG)

$ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ORANGEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ORANGE (ORNG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ORANGE (ORNG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ORANGE.

בדוק את ORANGE תחזית המחיר עכשיו‏!

ORNG למטבעות מקומיים

ORANGE (ORNG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ORANGE (ORNG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORNG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ORANGE (ORNG)

כמה שווה ORANGE (ORNG) היום?
החי ORNGהמחיר ב USD הוא 0.01943491 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORNG ל USD?
המחיר הנוכחי של ORNG ל USD הוא $ 0.01943491. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ORANGE?
שווי השוק של ORNG הוא $ 5.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORNG?
ההיצע במחזור של ORNG הוא 301.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORNG?
‏‏ORNG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02991517 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORNG?
ORNG ‏‏רשם מחירATL של 0.00360125 USD.
מהו נפח המסחר של ORNG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORNG הוא -- USD.
האם ORNG יעלה השנה?
ORNG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORNG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.