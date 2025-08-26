ORANGE (ORNG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01930069 גבוה 24 שעות $ 0.01978823 שיא כל הזמנים $ 0.02991517 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00360125 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) -1.05% שינוי מחיר (7D) +9.01%

ORANGE (ORNG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01943491. במהלך 24 השעות האחרונות, ORNG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01930069 לבין שיא של $ 0.01978823, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORNGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02991517, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00360125.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORNG השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ORANGE (ORNG) מידע שוק

שווי שוק $ 5.86M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.45M אספקת מחזור 301.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ORANGE הוא $ 5.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORNG הוא 301.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.45M.